Rogério Lins inaugura creche no Novo Osasco

No sábado, 14, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), entregou a creche “José David Binsztajn”, no Novo Osasco. A unidade atenderá cem crianças de até quatro anos em período integral (das 7h às 17h).

O dia foi de festa no bairro, com brinquedos como pula-pula para a garotada, distribuição de pipoca, algodão-doce, esquetes circenses e shows musicais de grupos sertanejos e de forró.

A denominação da creche é uma homenagem ao já falecido ex-vereador José Davi Binsztajn, um dos precursores pelas reivindicações por creches e outras melhorias para o bairro. Familiares do homenageado compareceram à cerimônia. Agora o Novo Osasco conta com duas unidades escolares para esta faixa etária.

“A entrega desse equipamento público é essencial para o atendimento das famílias, porque agora os pais poderão ficar mais tranquilos sabendo que os filhos têm onde ficar”, disse o prefeito.

A aposentada Maria José Adonário, 60 anos, conta que aguardava com ansiedade a entrega da unidade. “Vai nos ajudar bastante, porque minha filha trabalha e tem de deixar minha neta de 1 ano na creche do Jardim da Glória. Vamos ver se conseguimos transferir a menina para cá”, comemorou.

“Fale com o Prefeito”

Pouco antes da cerimônia, Rogério Lins participou do “Fale com o Prefeito”, programa em que por cerca de três horas conversou com munícipes e ouviu reivindicações e sugestões.

A creche conta com playground, cinco salas para atendimento das crianças, sala multiuso, lactário, berçário, cozinha, vestiário e banheiros, além de aquecimento solar e captação de água de chuva para reuso.

Segundo o secretário de Obras, Cláudio Monteiro, outras oito unidades estão em construção na cidade. Além disso há o Mundo da Criança nas Fito Zona Norte e Zona Sul, e outras cinco que serão ampliadas. Ao todo serão atendidas cerca de 4 mil crianças.