Rogério Lins lança licitação para construção do Hospital da Criança de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, assinou nesta quarta-feira (4), a licitação para construir o primeiro Hospital da Criança do município. A unidade de saúde com atendimento exclusivo para crianças deve ser construída na avenida Getúlio Vargas.

Segundo o prefeito, o hospital terá 40 leitos de internação, 10 UTIs, todas as especialidades pediátricas e funcionará 24h, de domingo a domingo, para atender todas as crianças da cidade.

“Essa conquista, fazia farte do nosso programa de governo, e é mais um de nossos compromissos assumidos se tornando realidade em nossa cidade! Sabemos que o desafio na saúde é enorme, e que ainda temos muitas coisas para melhorar, mas com muito trabalho e dedicação faremos uma saúde muito melhor”, disse o prefeito em sua página no Facebook.