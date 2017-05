Rogério Lins garante mais médicos e especialidades nas UPAS Conceição e Vila Menck

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) da Vila Menck e do Jardim Conceição receberam no último sábado a visita surpresa do prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN).

O objetivo foi fiscalizar o andamento dos serviços e identificar caminhos para melhorar a qualidade do atendimento nas unidades, segundo a Prefeitura.

Na ocasião, o prefeito conversou com usuários dos serviços e aproveitou para informar que até o segundo semestre deste ano as unidades passarão a ser administradas por empresas de organização social com especialidade em saúde pública.

Especialidades de pediatria e ortopedia

Com isso, segundo ele, contarão com mais médicos no atendimento, além das especialidades de pediatria e ortopedia, inclusive aos finais de semana, desafogando o atendimento no Hospital Antonio Giglio.

Lins falou com os pacientes que estavam aguardando atendimento, além de funcionários e corpo clínico. “Queremos ampliar o número médicos, especialidades e serviços nas unidades para que possamos ofertar uma saúde mais digna e de qualidade para todos os osasquenses”, afirmou o prefeito.