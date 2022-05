Rogério Lins participa de hasteamento de bandeiras na Câmara de Osasco nesta quinta (19)

O Programa Nossa História, da Câmara Municipal de Osasco, recebe, na manhã desta quinta-feira (19), o prefeito Rogério Lins (Podemos), que participará do hasteamento de bandeiras.

publicidade

Rogério Lins vai hastear a bandeira do Brasil; o vereador Rogério Santos (MDB), presidente da Frente Parlamentar Nossa História, fará o hasteamento da bandeira do estado de São Paulo; e o vereador Délbio Teruel (União Brasil) conduzirá a bandeira do município osasquense.

A 37ª edição do Programa Nossa História no Legislativo será às 8h, no dispositivo da Câmara Municipal de Osasco (Avenida dos Autonomistas, 2607, no Centro).

publicidade

Nossa História

O Programa Nossa História é uma realização semanal da Frente Parlamentar Nossa História, criada em virtude dos preparativos para as comemorações dos 60 anos de emancipação político-administrativa de Osasco e do bicentenário da Independência do Brasil, datas celebradas em 19 de fevereiro e 7 de setembro de 2022.

Com o hasteamento de bandeiras, a Frente Parlamentar pretende incentivar a prática do civismo e da cidadania. “Pensamos em criar um instrumento legislativo para que pudéssemos desenvolver atividades, eventos para trazer a nossa população de volta à questão do civismo, reforçando a importância de valorização da história”, explica o vereador Rogério Santos.