Rogério Lins posta foto com a família no hospital

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, postou uma foto no Instagram na noite deste domingo (7), na qual aparecem as filhas e a primeira-dama, Aline Lins. É a primeira foto pública de Aline após o acidente que feriu o casal, há nove dias.

“Recebendo a visita das nossas princesas! Obrigado Deus pelo livramento e por tudo que tem feito por nós! Agradecemos as milhares de orações e manifestações de apoio e carinho que estamos recebendo, isso tem feito a diferença em nossa recuperação! Breve estaremos de volta!”, postou Rogério Lins.

O prefeito e a primeira-dama estão internados no Hospital Municipal Antônio Giglio após sofrerem queimaduras de primeiro e segundo graus nas mãos, braço e rosto, ao acender a fogueira do Arraiá do Servidor, no dia 28 de junho.

De acordo com boletim médico, os dois se recuperam bem do acidente, mas ainda não há previsão de alta. Boletim médico deste domingo (7) diz que Aline Lins terá de passar por procedimento de enxerto de pele na mão direita, agendado para esta segunda-feira (8).

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.