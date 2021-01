Rogério Lins, prefeito de Osasco, é eleito presidente do consórcio de cidades da região

Cioeste reúne 11 municípios e é um dos principais consórcios do país, responsável por 2,5% do PIB nacional

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), foi eleito, nesta quinta-feira (7), presidente do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), que reúne 11 municípios e é um dos principais do país, responsável por 2,5% do PIB nacional.

Além de Osasco, o Cioeste é composto pelos seguintes municípios: Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista.

“É uma enorme satisfação poder contribuir com a nossa Osasco e as cidades da região, muito trabalho vem pela frente”, declarou Rogério Lins, que agradeceu pelo apoio dos prefeitos das cidades vizinhas.

