Rogério Lins promete internet via Wi-Fi e TVs no Hospital de Osasco

Em vídeo sobre as mudanças na gestão do Hospital Municipal Central Antonio Giglio, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou projetos de melhoria na infraestrutura do local. Ele prometeu a implantação de internet via Wi-Fi para os pacientes e acompanhantes do hospital e TVs para entreter as crianças na ala infantil.

“A gente vai fazer mudanças na infraestrutura, inclusive colocando Wi-Fi para que as pessoas possam se comunicar melhor aqui dentro do Hospital Central; vamos atender a uma reivindicação na parte infantil, colocando televisores, para que as mães possam ter aqui uma estadia mais agradável junto com seus filhos”.

De acordo com Rogério Lins haverá ainda “mudanças nos serviços laboratoriais, nos outros serviços prestados, para que eles sejam de mais qualidade, mais céleres, e que a gente possa fazer uma saúde melhor para todos”.

“Nosso objetivo aqui é gastar menos e oferecer mais serviços para nossa população”, completou o prefeito de Osasco.