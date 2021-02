Rogério Lins publica decreto com datas e regras para volta às aulas em Osasco

Aulas online voltam dia 8, segunda-feira; e presenciais devem ser retomadas dia 1º de março, com limite de 35% dos alunos em sala e revezamento

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos) publicou, nesta segunda-feira (1º) decreto que estabelece datas e regras para a volta às aulas na rede municipal em meio à pandemia de covid-19.

A partir da próxima segunda-feira, 8, até dia 26, as aulas serão ministradas de forma online. Em 1º de março começa a retomada das aulas presenciais, conforme estabelecido em reunião entre prefeitos de 11 cidades da região.

O retorno das aulas presenciais ocorrerá em sistema híbrido, com limite de 35% de alunos da capacidade total da sala de aula e os demais estudantes em sistema remoto, com revezamento entre os alunos.

A partir de 22 de fevereiro, os professores deverão retornar às unidades escolares, exceto os que compõem o grupo de risco, com o respectivo laudo médico ou por idade.

Ainda de acordo com o decreto 12.768, de 1º de fevereiro de 2021: “a Secretaria Municipal de Educação adotará protocolos específicos para o retorno das aulas pelo sistema híbrido de ensino, garantindo aos pais e alunos a possibilidade da manutenção do atendimento escolar remoto, ressaltando que as ações presenciais são fundamentais para o pleno desenvolvimento da aprendizagem”.

Durante esta semana, são realizadas reuniões com professores da rede a fim de orientar e discutir a volta às aulas.

Clique aqui e leia o decreto que estabelece diretrizes para a volta às aulas na rede municipal na íntegra.