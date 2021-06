Rogério Lins relembra acidente com fogueira: “Deus operou grande milagre em nossas vidas”

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), relembrou, nesta segunda-feira (28), os dois anos do acidente com uma fogueira que feriu ele e a primeira dama, Aline Lins.

“Hoje completam 2 anos do nosso acidente com a fogueira! Em 1º lugar nossa gratidão a Deus pelo grande livramento! Nossa família agradece também a todos que oraram pela nossa recuperação e continuam orando por nós até hoje!”, declarou Rogério Lins.

“Para muitos especialistas, dificilmente sairíamos vivos ou sem profundas sequelas irreversíveis daquela UTI … mas Deus operou este grande milagre em nossas vidas, e para Ele, toda honra e toda glória! Nunca percam a Fé! Boa semana a todos!”, continuou o prefeito de Osasco, por meio das redes sociais.

Em uma explosão ao acenderam a fogueira do “Arraiá do Servidor”, em 2019, Rogério e Aline Lins sofrerem queimaduras de primeiro e segundo graus nas mãos, braço e rosto e ficaram 12 dias internados no Hospital Municipal Antonio Giglio.