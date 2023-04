Rogério Lins reúne GCM e policiais civis e militares para reforçar segurança nas escolas de Osasco

Na tarde desta quarta-feira (5), o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), se reuniu com a Polícia Civil, Militar e representantes da Guarda Civil Municipal (GCM) para discutir ações preventivas e reforçar a segurança nas escolas da cidade.

publicidade

Segundo Lins, as rondas escolares serão ampliadas e as polícias, em conjunto com a GCM, realizarão um extenso trabalho preventivo contra a violência na comunidade escolar. As informações foram divulgadas em vídeo publicado hoje nas redes sociais.

O prefeito orientou a população osasquense que comunique a direção escolar em caso do surgimento de informações relacionadas à violência nas unidades escolares. “A direção fará contato com as autoridades para que a gente investigue e tome as medidas imediatas para proteger a nossa população”, detalhou.

publicidade

A iniciativa ocorre após um atentado que aconteceu dentro de uma creche, em Blumenau, Santa Catarina, e deixou quatro crianças mortas, nesta manhã. “A gente quer se solidarizar com todas as famílias que sofreram com esses últimos episódios”, declarou ainda Rogério Lins, fazendo menção também ao ataque que tirou a vida de uma professora, na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, na semana passada.

Botão de pânico e detector de metais

As situações de violência que vêm acontecendo nas escolas em todo o país têm preocupado pais e autoridades, que levantaram uma série de questionamentos com relação à segurança na comunidade escolar.

publicidade

Em Osasco, as escolas da rede municipal de ensino estão sendo equipadas com câmeras de monitoramento ligadas à central que funciona 24 horas. Além disso, o prefeito Rogério Lins afirmou que será instalado um “botão de pânico”. Os dispositivos serão ligados ao Centro de Operações Integradas (COI) e, em caso de sinistro, poderão ser acionados para a chegada de viaturas da guarda municipal.

Também em Osasco, tramita na Câmara Municipal um Projeto de Lei que prevê a instalação de detectores de metais nas escolas do município a fim de prevenir tragédias como a da Vila Sônia.