Rogério Lins se depara com lixo e restos de móveis nas ruas de Osasco e faz apelo à população

Rogério Lins se depara com lixo e restos de móveis nas ruas...

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), se deparou com diversos resíduos jogados na calçada de uma rua da cidade, na tarde desta segunda-feira (12). Nas redes sociais, ele fez um apelo para que os munícipes não joguem lixo nas vias e em locais impróprios.

“Olha o que a gente encontra… Garrafa pet, lixo, resíduos de móveis e coisas que, se você ligar para a Central no 156 ou por aplicativo, a Prefeitura vai retirar gratuitamente da sua casa”, declarou o prefeito.

“Isso é fundamental para que a gente faça [esse trabalho] de maneira organizada porque, senão, isso aqui vai para as bocas de lobo, córregos e vamos ter muitos problemas com as enchentes, problemas que podem trazer danos materiais e risco às vidas”, declarou o prefeito.

Lins reforçou o trabalho que a administração municipal realiza sobre a conscientização da população e as ações de prevenção às enchentes, com a limpeza de córregos, bueiros e boca de lobo. No entanto, pediu a colaboração dos munícipes. “A gente está enfrentando fortes chuvas e esse período vai se estender”, disse. “Então, por favor, vamos fazer esse gesto de amor por nossa cidade. Não jogue lixo em locais impróprios”, finalizou.

Em Osasco, a população pode acionar a Prefeitura por meio da Central 156, via aplicativo ou telefone, para solicitar a remoção de resíduos. O serviço é gratuito.