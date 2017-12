Rogério Lins se encontra com Alckmin para falar de intervenções na cidade

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, reuniu-se com o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, na quarta-feira, 29/11, no Palácio dos Bandeirantes, em audiência particular.

Lins falou de importantes intervenções ao governador, como a implantação do novo acesso a Osasco, a partir da Rodovia Castello Branco, obra extremamente necessária para a mobilidade urbana da cidade e investimentos em Segurança Pública.

“Buscamos parcerias e apoio para oferecer o melhor aos nossos cidadãos. Temos investido em todas as áreas, mas sabemos que com o apoio do governo estadual podemos fazer mais e melhor”, disse o prefeito.

Lins também explanou ao governador os investimentos que tem feito em Osasco como a ampliação do efetivo da Guarda Civil Municipal e inauguração do COI (Centro de Operações Integradas), que agilizará e facilitará os trabalhos realizados pela GCM e polícias Civil e Militar, além da Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana, a partir das câmeras de monitoramento que alcançam 268 ruas e avenidas da cidade com imagens em alta resolução e tecnologia de ponta.

O prefeito aproveitou a oportunidade para convidar Alckmin para participar das inaugurações que acontecerão até março do ano que vem, e o governador já confirmou presença em algumas delas.