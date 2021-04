Rogério Lins toma posse como vice-presidente de Empreendedorismo na Frente Nacional de Prefeitos (FNP)

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), foi tomou posse nesta quinta-feira (15) como vice-presidente de Empreendedorismo na Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O mandato vai até abril de 2023.

publicidade

“Estaremos à frente da área de Empreendedorismo, onde poderemos colocar em prática a expertise com a atração de novas empresas, já que Osasco se tornou uma das melhores cidades do Brasil para se investir, de acordo com o estudo da Urban Systems. Recentemente, Osasco recebeu grandes empresas, como iFood, Mercado Livre, Rappi, Camil, Ambev, entre outras, gerando milhares de empregos e renda à cidade”, destacou Rogério Lins.

“Outro fator importante é que nossa diretoria executiva da FNP estará encarregada pelas negociações que levarão à compra de vacina contra a covid-19 para as cidades integrantes”, completou o prefeito de Osasco.

publicidade

O novo presidente da FNP é Edvaldo Nogueira (PDT), prefeito de Aracaju (SE), que destaca ações conjuntas entre os municípios no combate à pandemia como prioridade: “Precisamos nos unir cada vez mais para que possamos dar respostas e vencermos o mais rapidamente essa doença”, afirmou.

Para o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), que assume a 1ª vice-presidência da FNP, para além da pandemia, outras questões também estão colocadas, como a reforma tributária, que precisam ser dialogados com o Congresso Nacional. “Temos tantos outros temas para que a gente possa reforçar e dar condições para que prefeitos possam atender bem sua população”.