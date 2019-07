Rogério Lins trabalha de casa após ter alta do hospital

Após ter alta do Hospital Municipal Antonio Giglio, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, despacha de casa enquanto tem de continuar com o tratamento médico.

“Obrigado Deus, porque, mesmo com restrições médicas, me dá a oportunidade de dentro de casa continuar trabalhando por nossa cidade! Feliz em poder voltar a trabalhar. Obrigado a todos pelos sentimentos positivos. Breve estaremos 100% recuperados”, declarou, ao postar nas redes sociais uma foto fazendo home office nesta quinta-feira (11).

Rogério e a primeira-dama, Aline Lins, ficaram 12 dias internados após terem queimaduras de primeiro e segundo graus com a explosão ao acenderem a fogueira do “Arraiá do Servidor”, no dia 28 de junho.

Em entrevista coletiva na saída do hospital, eles falaram sobre o acidente e a recuperação. “Apesar da aparência e da dor, graças a Deus e orações do Brasil inteiro, a gente está muito bem”, declarou Rogério Lins, que agradeceu pelas mensagens de fé e otimismo.

A primeira-dama promete ‘pegar no pé’ do prefeito para que manter a rotina de trabalho não prejudique o tratamento. “O doutor Hugo [Gregoris de Lima] já puxou a orelha do Rogério, porque ele não para um segundo. O Rogério já está querendo ir para a rua, mas não vou deixar”, brincou.

