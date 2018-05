Rogério Lins trocou festa no 1º de Maio por cursos de capacitação e Feirão do Emprego

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), afirma que, com a Semana do Trabalhador, a administração municipal preferiu, ao invés de promover uma festa no 1º de Maio, direcionar esforços para o lançamento de programas de capacitação e o Feirão do Emprego, que acontece neste sábado, 5.

“Respeito os prefeitos que fizeram festa [no Dia do Trabalhador]. Mas tenho andado muito na rua e conversando com as pessoas sinto que cada vez mais as pessoas querem ações que possam mudar no dia a dia a vida delas. A festividade traz uma alegria temporária e o emprego, a capacitação, traz uma alegria permanente e duradoura, e a gente tem investido nisso, menos festividade e mais coisas que possam atender à população”, afirmou o prefeito.

A declaração, em entrevista ao portal Visão Oeste, foi feita na manhã desta sexta-feira, 4, após Rogério Lins assinar um convênio com o Senac no qual serão oferecidas mais de 500 vagas em cursos gratuitos de qualificação.

O secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão de Osasco, Lau Alencar, também defendeu o foco em ações voltadas à inclusão social e empregabilidade no lugar de uma festa no 1º de Maio: “Recursos hoje para dispender nesse tipo de evento, com artistas caros… não convém, até pela situação econômica do país”.

Semana do Trabalhador

Além da abertura de cursos gratuitos em convênio com o Senac, programação da Semana do Trabalhador em Osasco incluiu o lançamento do Programa Operação Trabalho (POT), que auxilia mais de 1.000 pessoas de famílias de baixa renda na busca por recolocação no mercado de trabalho; a abertura, junto ao governo do estado, do Banco do Povo, que oferece crédito a juros baixos para microempreendedores; e o Feirão do Emprego, que vai reunir mais de mil vagas em 25 empresas, neste sábado, 5, no CEU do Santo Antonio.

“São diversas ações de cunho social e abrangente, educação, qualificação, treinamento… ações que são para a vida inteira, não só para um momento [como uma festa no 1º de Maio]”, afirmou o secretário Lau Alencar.