Rogério Lins pedirá ao governador Tarcísio obras emergenciais de combate às enchentes

Na noite de ontem (14), o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), visitou a região do Km 21, no limite com Carapicuíba, após as fortes chuvas que causaram enchente no local. Foram mais de 100 milímetros de chuva, de acordo com o prefeito.

Em vídeo postado nas redes sociais, Lins afirmou que vai pedir ao governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), obras emergenciais para combater as enchentes.

Rogério Lins explicou sobre a necessidade da ampliação do piscinão existente em Carapicuíba, no limite dos dois municípios, e aumentar a vazão do Ribeirão de Carapicuíba, que de acordo com o prefeito de Osasco, é o causador dos alagamentos na região quando transborda.

“Precisamos aumentar a absorção das águas pluviais e amenizar os danos, que tem sido frequentes”, afirmou.

Ainda na noite de ontem, as equipes da Prefeitura estiveram no Km 21 e fizeram a limpeza das vias.