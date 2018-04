Rogério Lins visita obras do Munhoz Júnior

Na quinta-feira, 29, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), visitou o bairro do Munhoz Júnior para verificar algumas intervenções e manutenções em áreas de lazer e de saúde.

A visita começou pela Avenida Diretriz, onde há um córrego que faz divisa com Barueri, para verificar a possibilidade de limpeza e canalização. O secretário Angelo Melli (Habitação e Desenvolvimento Urbano), sugeriu conversar com a cidade vizinha para ver onde termina a jurisdição e verificar com DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica) a possibilidade de canalização.

O prefeito também conversou sobre alguns veículos abandonados nas proximidades. Ficou do secretário de Transportes, Osvaldo Vergínio, verificar a possibilidade da remoção. Depois, o grupo passou pelos prédios do Sapão, onde há 32 unidades prontas para serem entregues.

O grupo passou também pela Rua Pereira Barreto, que deverá ser recapeada, e pela quadra que deverá receber obras de recuperação. Também verificaram a situação da praça, onde há uma pista de cooper, que precisa de reparos e podas de árvores.

O vereador Rogério Santos, que acompanhava o grupo, sugeriu que o terreno antes ocupado pela Meridional e que está abandonado, seja desapropriado para a construção de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para atender aos moradores do bairro.

Por último, o grupo visitou a UBS Emília Cosme Cerqueira, que deverá passar por reformas, além da praça da Rua Vereador Sadamitu Omosako, para verificar a possibilidade de limpeza e reforma da quadra.

Rogério Lins estava acompanhado dos secretários Angelo Melli (Habitação e Desenvolvimento Urbano), Claudio Monteiro (Serviços e Obras), Osvaldo Vergínio (Transportes e da Mobilidade Urbana) e Eduardo Muzzon, diretor de Projetos e Obras.