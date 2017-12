Rogério Lins vistoria construção de creche no Novo Osasco

Na sexta-feira, 15/12, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado da secretária da Educação, Ana Paula Rossi, visitou a obra da Creche Novo Osasco, que atenderá até 240 crianças, de 0 a 6 anos.

Publicidade

Com investimento de R$ 1,2 milhão, a escola deverá ser inaugurada em maio de 2018 e contará com aquecimento solar, espaço para amamentação, salas multiuso, berçário, cozinha, vestiários, playground, além do sistema de captação de água da chuva para reuso.

Na ocasião, o prefeito disse aos vereadores que o kit escolar e os uniformes para os estudantes da rede municipal de ensino serão entregues já nos primeiros dias do ano letivo de 2018.