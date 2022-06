Roldão Atacadista abre vagas de emprego em Osasco

O Roldão Atacadista está com vagas de emprego abertas na unidade de Osasco.

As oportunidades são para os cargos de açougueiro, auxiliar de açougue, fiscal de prevenção, líder de setor de perecíveis, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de loja e operador de loja mercearia.

Para a maioria das vagas, exige-se apenas que o candidato tenha 18 anos ou mais, o ensino médio completo e que resida na região.

Os interessados podem se candidatar no site de vagas de emprego do Roldão, onde também podem encontrar mais informações sobre as oportunidades e a rede atacadista.