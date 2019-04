ROMU e novas câmeras reduzem criminalidade em Osasco, diz secretário de Segurança

Em Osasco, os roubos em geral caíram 27,2% e os roubos de veículos diminuíram 24,3% no primeiro trimestre, com relação ao mesmo período do ano passado, entre outros índices que também tiveram redução. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do estado.

O secretário de Segurança de Osasco, José Virgolino de Oliveira, o Coronel Virgolino, destaca a intensificação do trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM), que ganhou neste início de ano a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), uma espécie de “tropa de elite”, para a redução nos números da criminalidade.

“A Romu está a pleno vapor. Estamos trabalhando diuturnamente com equipes instruídas pela ROTA, preparadas”, afirma Coronel Virgolino.

Redução dos pancadões

“A Romu tem feito um excelente trabalho principalmente nas periferias, onde havia muitas reclamações de pancadões. Há ainda um trabalho muito profícuo da Polícia Militar, que tem nos ajudado muito”, diz o secretário de Segurança de Osasco.

Coronel Virgolino afirma ainda que nos últimos meses, com a ação da Guarda e da PM, “houve uma redução bastante significativa dos pancadões”. “O que vemos hoje é mais questões de perturbação do sossego, aquelas casas que insistem com som alto, aglomerações na rua que incomodam os vizinhos, mas temos tomado as medidas necessárias e coibindo”, diz.

Cercamento eletrônico

O secretário de Segurança de Osasco destaca ainda que os índices de criminalidade no município devem continuar caindo com a entrada em funcionamento das mais de 300 câmeras de videomonitoramento inteligentes integradas aos sistemas Osasco Conecta e Detecta.

Os equipamentos, que ele ressalta que não são radares, já estão instalados pela cidade e o sistema está em fase de testes, para ser implementado em maio.

“Fizemos um cercamento eletrônico em toda a cidade. São câmeras especiais para serem utilizadas no Detecta, nada a ver com multa, com radar. Há uma integração entre sistemas e os veículos furtados ou roubados no estado, se passarem em Osasco, as câmeras acusarão e os lertas vão para a Guarda, Polícia Militar e Polícia Civil.”, explica Coronel Virgolino. “Com isso, tenho certeza absoluta que os furtos e roubos de veículos cairão”.

“Big Brother do bem”

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, definiu o novo sistema de videomonitoramento como “Big Brother do bem”. “As pessoas de bem vão ficar mais tranquilas e as pessoas mal intencionadas terão dificuldades em cometer delitos na nossa cidade”, afirmou. “Nosso monitoramento é o mesmo sistema que funciona em Barcelona, Nova Iorque e nas principais cidades do mundo”.

Rogério Lins destaca ainda o aumento dos investimentos da administração municipal em Segurança. “Aumentamos de R$ 42 milhões para R$ 77 milhões o nosso investimento no setor. Esses investimentos já começaram a apresentar os primeiros resultados”.