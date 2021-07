Ronda Regional da GCM de Itapevi recebe denúncias pelo WhatsApp

Os moradores da região do Cardoso e de Amador Bueno, em Itapevi, já contam com os números exclusivos de WhatsApp da Ronda Regional, programa criado pela Prefeitura e gerenciado pela Guarda Civil Municipal.

Desde o início de julho, as equipes estão atendendo os chamados também pelo aplicativo de mensagens. As mensagens podem ser enviadas para os números de telefone, que já estão adesivados nas viaturas: (11) 94818-3545 – Amador Bueno e (11) 98593-9048 – Cardoso. Em casos de emergência, a população ainda poderá acionar a GCM pelo telefone 153 ou 199 (24 horas).

O programa Ronda Regional foi criado para oferecer segurança pública personalizada de acordo com as necessidades do cidadão, como parte do planejamento estratégico da administração municipal. A iniciativa entrou em funcionamento em março do ano passado e dispões de 10 veículos personalizados modelo Chevrolet Spins.

As principais solicitações de atendimento já registradas por meio do aplicativo de mensagens são pedidos de intervenção para coibir a perturbação do sossego e denúncias de tráfego de drogas. Em breve, o serviço será implantado na região central da cidade.

Para organizar melhor o policiamento preventivo, a cidade foi administrativamente regionalizada e subdividida em 10 regiões. Confira a subdivisão para o funcionamento da Ronda Regional em Itapevi:

Região 1 – Parque Suburbano

Região 2 – Cohab I, Cohab II, Paulista, Maristela, Alto da Colina e Recanto Paulistano

Região 3 – Vila Santa Rita, Jardim Santa Rita, Jardim Marina e Vila Esperança

Região 4 – Jardim Ruth, Parque Miraflores, CDHU Gióia, Residencial das Flores, Cruz Grande e Vila Olímpia

Região 5 – Amador Bueno, Vila Gióia, Ambuitá, Jardim Alabama e Jardim Cruzeiro (Possui whatsApp)

Região 6 – São Carlos, Vila Nova, Jardim Portela, Sorocabano, Refúgio dos Pinheiros e Nova São Paulo

Região 7 – Chácara Vitápolis, Jardim Dona Elvira e Cidade Saúde

Região 8 – Vila Dr. Cardoso, Jardim Itaparica, Jardim Hokkaido, São Paulo, São Francisco, Vila Aparecida, Colinas de São José e Jardim São Luiz (Possui WhatsApp)

Região 9 – Jardim Santa Cecília, Jardim Briquet, Bela Vista Alta, Bela Vista Baixa, Parque Wey e Vale do Sol.

Região 10 – Centro, Jardim Rainha, Jardim Rosemary, Jardim Julieta, Bairro dos Abreus, Residencial Vale do Sol, Jardim Itapevi, Vila Aurora.