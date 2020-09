Rotary Club de Osasco fará noite da pizza beneficente

No dia 30 de setembro, o Rotary Club de Osasco vai realizar a “Noite da Pizza Beneficente”. Os pedidos devem ser realizados antecipadamente e serão entregues em casa, das 18h30 às 21h30.

Haverá dois combos disponíveis para compra: o primeiro custa R$ 150 e vem com uma pizza (confira o sabores abaixo), uma garrafa de vinho, duas cervejas de 250 ml, uma Coca-Cola de 600 ml e sobremesa. O segundo combo custa R$ 200, vem com duas pizzas e os mesmos acompanhamentos.

O valor do combo escolhido deve ser depositado na conta do Rotary Club (disponível abaixo) e o comprovante deve sem enviado para Camila, por meio do WhatsApp (11) 99638-7202. Ela retornará o contato para a escolha do sabor da pizza e para esclarecer dúvidas.

A pizzaria atenderá pedidos de moradores da região de Osasco, Alphaville, Tamboré, Parque Continental, São Francisco, Jaguaré, Parque dos Príncipes e Adalgisa.

Todo o valor arrecadado com a ação será destinado à implantação de uma oficina de costura na Paróquia São Tomáz More, em São Paulo.

Confira os combos completos:

Combo 1 – R$ 150 (1 pizza):

Sabores: mussarela, napolitana, calabresa, baiana, abobrinha com mussarela, escarola com mussarela ou frango com mussarela

Acompanhamentos: 1 garrafa de vinha, 2 cervejas 250 ml, 1 Coca-cola 600 ml e sobremesa

Combo 2 – R$ 200 (2 pizzas):

Sabores: mussarela, napolitana, calabresa, baiana, abobrinha com mussarela, escarola com mussarela ou frango com mussarela

Acompanhamentos: 1 garrafa de vinha, 2 cervejas 250 ml, 1 Coca-cola 600 ml e sobremesa

Dados para depósitos ou transferências bancárias:

Rotary Club de Osasco / Banco Bradesco 237 / Agência: 127 / Conta: 210.109-2

CNPJ 51.247.351/0001-32