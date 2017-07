Roubos e furtos de veículos diminuem pelo 3º mês seguido em Osasco

A cidade de Osasco teve em junho a terceira queda seguida no número de roubos de furtos de veículos. No mês passado, os roubos caíram 8,9% e os furtos de veículos, 18,4%, com relação a maio. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 25, pela Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Esses dois tipos de crime tiveram o maior índice este ano no município em março, com 181 roubos e 308 furtos de veículos. O número vem caindo mês a mês desde então. Em junho foram 123 roubos e 237 furtos de veículos.

Nos últimos meses, foram adotadas algumas ações pelas forças de segurança, como operações especiais reunindo homens das polícias Militar e Civil e guardas municipais. Além disso, a Prefeitura pediu reforço da atuação da Rota na cidade.