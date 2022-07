Rua do centro de Itapevi será interditada nessa segunda-feira (11)

A Rua Catharina Duarte de Camargo, no centro de Itapevi, terá um trecho, entre as ruas Dr. José Pedro de Castro e Ana Araújo de Castro, interditado pela Prefeitura de Itapevi nessa segunda-feira (11), a partir das 8h.

publicidade

A interdição será para e execução das obras da Fase I de canalização e drenagem do Vale do Sol, conta as enchentes no Centro e no Rainha, e tem previsão de duração de 5 meses.

Devido a isso, a Rua Luís Manfrinato será desinterditada e, nos primeiros dias de operação, os agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) irão auxiliar no fluxo de veículos e pedestres.

publicidade

Além disso, será implantada mão dupla nas ruas Manoel Alves Mendes e José Pedro de Castro, válido para todos os tipos de veículos, leves e pesados.