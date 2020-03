Ruas da zona Norte de Osasco começam a receber programa Asfalto Novo

O programa Asfalto Novo, que deve renovar a pavimentação de cerca de 400 vias de Osasco nos próximos meses, chegou à zona Norte da cidade. Nesta quarta-feira (4), o prefeito Rogério Lins, acompanhado do secretário de Obras, Waldyr Ribeiro, vistoriou o andamento das obras de recapeamento da rua Arinos, no Industrial Anhanguera.

Como a via é muito utilizada por veículos pesados como ônibus e carretas, a camada asfáltica velha foi removida e está sendo feito um aprofundamento de 60 centímetros para consolidar uma nova base de solo, o que vai garantir maior durabilidade do novo asfalto, explica a Prefeitura.

“É uma reivindicação antiga dos moradores aqui dessa região. Quando a obra for concluída, vai dar mais conforto e segurança aos moradores da região do Três Montanhas e Santa Fé que circulam por aqui”, explicou o prefeito.

Simultaneamente, outra equipe realiza o recapeamento da Avenida Sarah Veloso, no Jardim Santo Antônio, outra importante via do município contemplada pelo programa Asfalto Novo. Neste lote, cerca de 400 ruas e avenidas da cidade serão recapeadas nos próximos meses.