Ruas do centro de Barueri começam a receber novo asfalto

A Prefeitura de Barueri deu início ao recapeamento das ruas na região central da cidade, na última terça-feira (24). Ao todo, mais de 1.200 metros de vias vão receber asfalto novo até o dia 10 de abril.

As obras começaram em frente ao Ginásio José Corrêa, passando pela avenida Arnaldo Rodrigues Bitencourt. As demais vias que serão recapeadas são a rua Professor João da Matta e Luz, Guilhermina Carril Loureiro, um trecho da rua Campos Sales e a avenida Arnaldo Rodrigues Bittencourt.

Como complemento do recapeamento asfáltico, também estão sendo realizados serviços de sinalização de lombadas, faixas para travessia de pedestres e linhas divisórias de fluxos.

Os serviços estão sendo realizados no período noturno, começando às 21h. No entanto, devido à quarentena e ao baixo volume de veículos, em algumas ruas as obras vão ocorrer durante o dia, a partir das 8h.

Obras em período de quarentena

Cada empresa contratada pela administração municipal de Barueri foi orientada pela Secretaria de Obras a adotar as recomendações sanitárias e resguardar trabalhadores com sintomas de gripe ou pertencentes ao grupo de risco.

Algumas empreiteiras intercalam horários de chegada, almoço e saída para que não haja muita gente junta nos mesmos momentos e outras fazem a checagem de temperatura de forma periódica.