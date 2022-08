Ruas do centro de Itapevi serão novamente interditadas para obras

A partir dessa quinta-feira (4) as ruas Manoel Alves Mendes, José Pedro de Castro e Catharina Durante de Camargo, no centro de Itapevi, sofrerão bloqueios devido a continuidade das obras de canalização e combate às enchentes no Centro e Rainha.

Os bloqueios deverão durar cerca de 120 dias nos trechos.

A primeira mudança será na Rua Manoel Alves Mendes, sentido Avenida Luiz Manfrinato até a Rua Lázaro Siqueira. No local, o sentido da via para veículos de passeio será de mão dupla. Portanto, caminhões e ônibus não poderão transitar no local, apenas carros de passeio e motocicletas. O motorista que passar pela via deverá acessar à esquerda, na Rua Dr. José Pedro de Castro sentido Rua Irineu Professor Irineu Chaluppe para desviar das obras.

Já na Rua José Pedro de Castro haverá interdição completa da via entre a Rua Lázara Siqueira e a Rua Catharina Durante Camargo, que terá somente trânsito de veículos para moradores. Não será permitida a passagem de ônibus e caminhões neste trecho.

E na Rua Catharina Durante de Camargo, o trecho entre a Avenida Luiz Manfrinato e a Rua Dr. José Pedro de Castro será totalmente bloqueado para carros, motos, caminhões e ônibus. Apenas moradores terão acesso a este trecho da via.

Segundo a Prefeitura de Itapevi, nos primeiros dias de operação, os agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) irão auxiliar no fluxo de veículos e pedestres.