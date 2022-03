Ruas do Jardim Belval, Califórnia e Aldeia de Barueri são recapeadas

A Prefeitura de Barueri iniciou, nesta semana, mais uma série de recapeamentos nas ruas do Jardim Belval, Jardim Califórnia e Aldeia de Barueri. Pelo plano de recapeamento, as principais vias da cidade já passaram por reforma e outras ainda receberão asfalto novo.

publicidade

Nesta fase, estão sendo recapadas as ruas Engenheiro Cézar Polilo, na Aldeia de Barueri; Maria Francisca, no Jardim Califórnia; e Rua da Bica, no Jardim Belval. As obras iniciadas nesta semana estão na fase de raspagem para retirar o asfalto antigo e em seguida, será feito o asfaltamento novo.

Como complemento do recapeamento asfáltico, a Prefeitura realiza também serviços de sinalização de solo como lombadas, faixas para travessia de pedestres e linhas divisórias de fluxos.

publicidade