Rubens Furlan deixa UTI e segue em recuperação após cirurgia cardíaca

Rubens Furlan, que está de licença da Prefeitura de Barueri, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na noite desta segunda-feira (18). Ele foi submetido à uma cirurgia delicada no coração na última sexta-feira e segue em recuperação.

Na manhã de sábado (16), a esposa de Furlan, Sônia Furlan, usou as redes sociais do marido para informar que o procedimento cirúrgico “transcorreu da forma desejada, graças a Deus”.

Segundo Sônia, Furlan passou a primeira noite após a cirurgia para a troca de uma válvula no coração com bons sinais vitais. “Pela segunda vez, em pouco tempo, essa cidade ora por minha família. Que Deus abençoe a todos pelo amor que têm por nós”, agradeceu.

A filha do político e deputada federal, Bruna Furlan, também agradeceu às mensagens recebidas: “Agora, com coração novo, ele vai com certeza ter mais ânimo do que sempre teve”, declarou, em live realizada na última sexta-feira.