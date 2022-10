Rubens Furlan exalta dever cumprido

No registro do momento logo após a sua votação nesse domingo (2), ainda na seção eleitoral, o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB) destacou o dever cumprido logo após escolher seus representantes na urna. Ele estava acompanhado de sua esposa, Sônia Furlan e de seu neto Dante.

Em post nas redes sociais, Furlan revelou seus apoiados: a filha Bruna, o ex-secretário Milton Monti e o atual governador Rodrigo Garcia, sem, no entanto, mencionar os escolhidos para senador e presidente.

Na semana passada, na presença do candidato a senador, Márcio França (PSB) e do candidato a vice na chapa presidencial, Geraldo Alckmin (PSB), Furlan gravou vídeo manifestando preferência pelo candidato do PT em respeito ao ex-governador Alckmin.

