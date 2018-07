Russo abandona esposa por ela achar Cristiano Ronaldo melhor que Messi

Ah, o futebol! A Copa do Mundo foi a gota d’água para um casal russo da cidade de Cheliabinsk que estava junto há 14 anos. O fim de tudo foi uma briga intensa entre ele, fã de Messi, e ela, que prefere Cristiano Ronaldo, sobre quem é o melhor do mundo.

Publicidade

De acordo com o jornal local “Argumento I Fakti”, Arsen e Lyudmila brigaram feio e ele decidiu pegar as malas e partir após a vitória da Argentina sobre a Nigéria, que classificou los hermanos para as oitavas de final da Copa. Na ocasião, enquanto ele celebrava, ela insistia que CR7 é melhor que Messi.

“Desde o início da Copa do Mundo, ela zombou de Messi e disse que ele não conseguia sequer marcar uma penalidade contra a Islândia. Não pude me conter e disse a ela o que pensava sobre o vaidoso Ronaldo, a seleção nacional portuguesa e todos os clubes que ela gosta”, explicou o fã do argentino.

P… da vida ele saiu de casa. Mas nada de esfriar a cabeça e pôr panos quentes… No dia seguinte, o russo deu entrada no processo de divórcio.

Com informações do R7