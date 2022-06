Sábado (11/06) começa nublado, mas sol aparece a tarde

O sábado (11/06) começa nublado e com possibilidade de garoa. Mas, de acordo com o Clima Tempo, as nuvens se dispersam a tarde e o sol aparece, no entanto, a temperatura não sobe.

A noite, a nebulosidade volta e pode haver pancadas de chuva. O friozinho vai durar, pelo menos, até terça-feira (14).

Veja como ficam as temperaturas nesse sábado (11/06), véspera de Dia dos Namorados:

Osasco

Mínima: 13°

Máxima: 18°

Barueri

Mínima: 13°

Máxima:18°

Carapicuíba

Mínima: 12°

Máxima: 17°