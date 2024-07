Sábado (13) tem stand up com Chico da Tiana em Osasco

O comediante Cleber Rosa, mais conhecido como Chico da Tiana, apresenta seu stand up “Nem Que Vórte o Cheque” em Osasco, no sábado (13). O show começa às 20h, no Teatro Aspro.

Em “Nem que Vórte o Cheque”, o humorista leva o público à ‘Vila da Cadela Moiada’, onde mora o caipira mais amado do Brasil, Chico da Tiana. O espetáculo não tem palavrões e é livre para todas as idades.

Os ingressos podem ser garantidos no site da Bilheteria Express, onde também estão disponíveis outras informações.

SERVIÇO

Chico da Tiana em Osasco

Quando: 13/07, às 20h

Onde: Teatro Aspro Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Vila dos Remédios