Sábado (15) terá mutirão para coleta de Papanicolau em Barueri

A Secretaria de Saúde de Barueri realiza neste sábado (15) a campanha de coleta de Papanicolau, com objetivo de promover a prevenção do câncer de colo de útero por meio do diagnóstico precoce.

publicidade

O mutirão ocorre das 8h às 17h em três Unidades Básicas de Saúde:

UBS Armando Gonçalves de Freitas, que está com atendimento provisório no Ginásio de Esportes Dalmo Martins Duarte, situado na rua Padre Cícero Romão, 384 – Parque Imperial; UBS Adauto Ribeiro, que fica na avenida Zélia, 950 – Parque dos Camargos; UBS Benedito Oliveira Crudo, que está atendendo no 1º andar do Centro de Especialidades Luiz Maria Barletta, na rua Benedita Guerra Zendron, 171 – Centro de Barueri.

As interessadas em realizar o exame têm a opção de fazer o agendamento pelo APP Saúde de Barueri ou pelo Portal da Saúde. Quem não conseguir agendar, pode ir direto a uma das três UBSs.

publicidade

Além do mutirão de sábado (15), as moradoras de Barueri podem comparecer em qualquer UBS de segunda a sexta-feira para fazer a coleta de Papanicolau sem a necessidade de realizar o agendamento.

Papanicolau

O exame de Papanicolau é a principal estratégia para identificar se a paciente tem ou não alterações celulares características do câncer de colo de útero. A coleta também pode detectar outros tipos de doenças, como HPV, clamídia, sífilis, candidíase, entre outras. O exame é rápido e indolor.

publicidade

O Papanicolau é indicado para mulheres na faixa etária de 24 a 66 anos. A Secretaria de Saúde orienta que para garantir mais eficácia, a paciente não deve ter relações sexuais dois dias antes da data do exame, evitar o uso de duchas, medicamentos vaginais, anticoncepcionais locais (anel vaginal, DIU etc) 48 horas anteriores à coleta. A paciente também não deve estar menstruada. Gestantes podem realizar o exame sem prejuízos ao bebê.