Sábado (17) tem oficina de arte gratuita para crianças no Iguatemi Alphaville

Neste sábado (17), a iGaleria, espaço dedicado às artes plásticas na região de Alphaville, em Barueri, promove no Espaço Arte do Iguatemi Alphaville uma série de atividades gratuitas para as crianças. A ideia é ensinar os pequenos a fazer arte tendo como base as obras de Carlos Araújo, um dos mais destacados artistas plásticos brasileiros.

A programação está prevista para ocorrer entre 14h30 e 17h30. Nesse período, as crianças vão poder colocar a mão na massa e criar a própria obra de arte, usando a técnica de pintura em azulejo, com as canetas especiais da Acrilex, parceira no projeto.

Também haverá jogo da memória com imagens das obras e da oficina de pintura inspirada nas criações do artista transformadas em traços. Depois os pequenos serão convidados a identificar entre as obras em exposição a que coloriu e como o artista a pintou. Por fim, assistirão a contação de histórias.

Todas as atividades serão ministradas pela equipe do Instituto Castanheiras. O workshop é gratuito e tem vagas limitadas. As inscrições antecipadas devem ser feitas pelo WhatsApp 11 96922-2487 e terminam hoje, 14 de dezembro.

Enquanto os pequenos aproveitam as oficinas de pintura, os adultos poderão conhecer um pouco mais sobre o artista na exposição “Imagens da Bíblia”, que traz parte do acervo de Carlos Araújo para o Espaço Arte. A mostra é gratuita e segue aberta para visitação até o dia 23 de dezembro.