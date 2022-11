Sábado (19) terá mutirão para renovação de CNH nos postos do Poupatempo em Osasco, Carapicuíba e Cotia

Sábado (19) terá mutirão para renovação de CNH nos postos do Poupatempo...

O Poupatempo, que tem unidades em Osasco, Carapicuíba e Cotia, realiza neste sábado (19) mais um mutirão para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mediante agendamento prévio. Até o final do ano, serão feitas outras duas ações.

O agendamento para o atendimento presencial deve ser feito previamente pelos canais eletrônicos de forma gratuita – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento e no assistente virtual, o P, disponível também no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Importante reforçar que a renovação simplificada pode ser feita de forma remota, tanto pelo Poupatempo quanto pelos canais do Detran.SP. Para isso, o motorista não precisa comparecer presencialmente em uma unidade, basta seguir o passo a passo do atendimento online, realizar o exame médico na clínica indicada durante o processo e o novo documento chegará ao endereço de cadastro, pelos Correios.

Mutirão

Serão três ações até o final deste ano, nos dias 19 e 26 de novembro e ainda em 3 de dezembro para atender prioritariamente os condutores com as habilitações vencidas entre janeiro e abril de 2022 que, de acordo com o novo cronograma, tem até 30/11 (janeiro e fevereiro) e 30/12 (março e abril) para regularizarem os documentos.