Sábado (2) de sol, mas com possibilidade de pancadas de chuva

O sábado (2) será de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. À noite estão previstas pancadas de chuva. O calor continua.

publicidade

Veja como ficam os termômetros.

Osasco

publicidade

Mínima: 15°C

Máxima: 32°C

publicidade

Barueri

publicidade

Mínima: 15°C

Máxima: 32°C

Carapicuíba

Mínima: 14°C

Máxima: 31°C

*Com informações do Climatempo.