Após uma semana de calor, as temperaturas começaram a cair e o fim de semana será frio com céu nublado, segundo a previsão do tempo. Neste sábado (26/08) é esperada chuva a qualquer hora do dia nas cidades de Osasco, Carapicuíba e região.

Confira como ficam as temperaturas hoje:

Osasco

Mínima: 14ºC

Máxima: 18ºC

Carapicuíba

Mínima: 13ºC

Máxima: 17ºC

Barueri

Mínima: 14ºC

Máxima: 18ºC

Com informações do Climatempo