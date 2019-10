Sábado (26) tem Aulão do Enem grátis em Osasco

No sábado (26), será realizada a terceira edição do Aulão do Enem, promovido por um grupo de jovens de Osasco, com professores voluntários. A participação é gratuita.

Será um dia de revisão sobre as principais matérias e conteúdos do Enem, voltado a alunos da rede pública que vão prestar o vestibular e almejam vaga nas universidades públicas ou bolsa de estudo pelo ProUni.

O Aulão do Enem vai das 9h às 17h, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, em Presidente Altino. Serão servidos café da manhã e almoço aos estudantes. A ação é realizada por professores voluntários e o movimento de juventude.

Inscrições para o Aulão do Enem neste link.