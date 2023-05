O sábado (27) terá clima parecido com os outros dias da semana: sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não há previsão de chuva. As temperaturas não vão sofrer alteração e a umidade segue baixa no período da tarde.

Veja como ficam os termômetros:

Osasco

Mínima: 15°C

Máxima: 28°C

Barueri

Mínima: 15°C

Máxima: 28°C

Carapicuíba

Mínima: 14°C

Máxima: 27°C

*Com informações do Climatempo.