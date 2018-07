Sábado (4) é “Dia D” de vacinação contra 5 doenças em Osasco

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, realiza no sábado (4), a primeira edição do Dia “D” de Vacinação para imunizar contra o sarampo, febre amarela, poliomielite, HPV e meningite. As vacinas estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 16h.

Deverão ser imunizados contra a poliomielite e sarampo, crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias; contra HPV e meningite, adolescentes dos sexos masculino e feminino de 11 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias, sendo que adolescentes do sexo feminino poderão iniciar a vacinação do HPV a partir dos 9 anos.

Já a vacina contra febre amarela será para crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos.

Sarampo e a poliomielite

A campanha de vacinação em Osasco atenderá toda a família, mas todo o estado atua para aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo e a poliomielite.

Atualmente o sarampo tem risco presente de disseminação, tendo em vista a atual situação epidemiológica na região das Américas, com aumento do número de casos e de países afetados, especialmente a ocorrência de surtos epidêmicos, em 2018, nos estados de Roraima e Amazonas, com a ocorrência de óbitos pela doença.

Quanto à poliomielite, em 2018, foram registrados 8 casos da doença, sendo todos nos países endêmicos: 1 no Paquistão e 7 no Afeganistão.

Febre amarela

Já a febre amarela, no período de monitoramento, entre 1/7/2017 a 20/3/2018, foram confirmados 1.098 casos no país, sendo que 340 vieram a óbito e 854 casos ainda estão em investigação.

O vírus da febre amarela circula em regiões metropolitanas do país com maior contingente populacional, atingindo 34,8 milhões de pessoas que moram, inclusive, em áreas que nunca tiveram recomendação da vacina.

Desde fevereiro de 2018, Osasco é área de recomendação para a vacina contra a febre amarela. Em 2018, no município, foram 28 notificações de casos suspeitos da doença, sendo 4 confirmados, 1 óbito e quatro casos em investigação. Em todos os casos confirmados, os pacientes contraíram a doença em outros municípios.

HPV e Meningite C

Sobre o HPV, um estudo realizado em 2017 indica que a prevalência estimada nas capitais é de 54.3%.

A campanha vista aumentar a cobertura vacinal dos adolescentes de 9 a 14 anos contra o HPV e a Meningite C, cujas pesquisas constatam a ausência de anticorpos protetores poucos anos após a vacinação de lactentes e crianças mais novas.

A vacinação de adolescentes proporcionará proteção direta, impedindo o deslocamento do risco de doenças para esses grupos etários.

SERVIÇO

Dia “D” da Vacinação: 4/8 – Todas as UBSs, das 8h às 16h

Poliomielite e sarampo: Crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias

HPV e meningite: adolescentes dos sexos feminino e masculino de 11 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias

Febre amarela: crianças a partir dos 5 anos, adolescentes, adultos e idosos