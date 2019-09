“Sábado de Magia” traz universo de Harry Potter ao Sesi Osasco

Neste sábado (28), a partir das 10h, o Sesi Osasco, no Jardim Piratininga, realizará gratuitamente o “Sábado de Magia”. Será um dia inteiro de atividades e programações pensadas especialmente para os fãs do universo mágico de Harry Potter.

A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos e os ingressos podem ser reservados pelo site Meu SESI.

A programação inclui: Chapéu Seletor e início dos jogos e campeonato de xadrez (10h30), Oficina “Faça sua Varinha” (11h), Aula de Quadribol e Desafio de Poções (11h30), Vídeos com as cenas deletadas e extras | apresentação com preparo gastronômico de comida temática (12h), Campeonato de Quadribol (12h30), Quiz (13h), Palestra Londres (13h30), Aula de duelos e desafios (14h), Última partida de xadrez (15h) e encerramento (16h).