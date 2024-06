Sábado de sol e nuvens 

O sábado (22) na região promete ser uma repetição do clima observado na sexta-feira (21). O dia começará com sol e presença de nevoeiro nas primeiras horas da manhã, criando uma atmosfera típica do inverno.

À medida que o dia avança, espera-se um aumento gradual na nebulosidade, com mais nuvens ocupando o céu durante a tarde. Apesar disso, não há previsão de chuva para este sábado, com 0% de probabilidade de precipitação.

A umidade relativa do ar oscilará entre 40% e 82%, indicando que o dia poderá ficar relativamente seco, especialmente nas horas mais quentes.

Osasco

Mínima: 14°C

Máxima: 29°C

Barueri

Mínima: 12°C

Máxima: 29°C

Carapicuíba

Mínima: 13°C

Máxima: 28°C

*Com informações do Climatempo.