Sábado é dia de multivacinação em Itapevi

Este sábado (25) será o Dia D de multivacinação em Itapevi. Nesse dia, seis unidades básicas de saúde da cidade estarão mobilizadas das 8h às 16h para vacinar públicos específicos contra a covid 19, gripe e sarampo, de acordo com o plano nacional de imunização.

publicidade

Vacina do sarampo: destinada exclusivamente a crianças de seis meses a cinco anos e profissionais de saúde que precisam atualizar a carteira de vacinação.

Vacina da covid-19: destinada a crianças (a partir dos 5 anos de idade), jovens, adultos e idosos que precisam atualizar a carteira de vacinação com primeira e segunda dose, além de doses de reforço.

publicidade

Vacina da gripe (Influenza): destinada a idosos com mais de 60 anos, crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência e comorbidades e profissionais de saúde, da educação, forças de segurança e do transporte rodoviário.

Suburbano e Vitápolis: horário ampliado

Nas unidades de saúde do Suburbano e do Vitápolis, a Prefeitura de Itapevi mantém o horário ampliado durante a semana. Nessas duas unidades, as pessoas podem se vacinar de segunda a sexta-feira, até às 18h.