Sábado é o Dia D Kids de vacinação contra Covid para crianças em Itapevi

Este sábado (12), será o Dia D Kids em Itapevi, dia dedicado à vacinação de crianças de 5 a 11 anos. A vacinação será das 8h às 16h, com entrega de senhas até as 15h, no Ginásio de Esportes (Av. Rubens Caramez, 1000, Vila Aurora).

As crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, que tem dê apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

A vacinação prevê atingir os 30% que faltam de crianças nessa faixa a receber a 1ª dose do imunizante na cidade, além de fornecer a 2ª dose àquelas que já foram vacinadas pela primeira vez há mais de 28 dias.

Segundo orientação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), as crianças que forem vacinadas devem permanecer no local por 20 minutos após a aplicação da substância, para observação. Por isso, não haverá o sistema drive thru.

Outros locais de vacinação

A vacinação contra a Covid-19 continua para o público infantil (de 5 a 11 anos no Ginásio de Esportes (polo exclusivo) de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com distribuição de senhas até as 15h.

Já para o público acima dos 12 anos, a vacinação está sendo feita na Kolping Cristo Rei (Rua Brasília Abreu Alves, 33 – Nova Itapevi), também de segunda a sexta, das 8h às 16h, com distribuição de senhas até as 15h, ou nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 13h às 15h, com entrega de senhas ao meio-dia.