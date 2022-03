Sábado no Parque Dom José terá feira de adoção de pets e evento geek

O próximo sábado será repleto de atrações no Parque Municipal Dom José.

Das 10h às 15h acontece a Feira de Adoção de Pets, organizada pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema), por meio do Cepad (Centro de Proteção ao Animal Doméstico).

Para adotar, basta comparecer no parque, ter 18 anos ou mais e apresentar um documento original com foto. Não é necessário ser morador de Barueri. Após a escolha do animal é preciso preencher um termo de responsabilidade para assegurar a tutela do pet.

Geek

E das 10h às 19h, o parque estará sediando também o Parque Geek Ironstorm, evento em homenagem às culturas geek, nerd e pop.

O evento contará com a coordenação do Departamento de Parques, que pertence à Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema). A Sema também estabeleceu parceria com a empresa Criar Produções como apoio na ação.

A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos, mas quem fizer uma pré-inscrição no site do evento, poderá retirar uma camiseta referente a ação entregue no dia do evento.

O Parque Dom José fica na Rua Ângela Mirella, 500, na Vila Porto.