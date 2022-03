Sábado tem corte de cabelo e maquiagem grátis em Carapicuíba para celebrar Dia da Mulher

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o Parque do Planalto, em Carapicuíba, vai sediar neste sábado (5) um evento com vários serviços gratuitos para as mulheres. Haverá corte de cabelo, maquiagem, esmaltação, aula de zumba e defesa pessoal, massagem e auriculoterapia.

Para poder aproveitar os serviços, as mamães poderão deixar os filhos se divertindo no espaço kids, que conta com monitores.

O evento, que também abre as comemorações pelo aniversário da cidade, no dia 26 de março, começa às 9h e vai até às 14h. O Parque fica na rua Serra de Mailasqui, 40, no Jardim Planalto, em Carapicuíba.

