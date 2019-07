Sábado tem feira de adoção de cães e gatos em Barueri

Quem busca um novo amigo de quatro patas pode aproveitar a Feira de Adoção de Animais do Parque Shopping Barueri. A próxima edição do evento acontece no sábado, dia 13 de julho, em parceria com a ONG Vira Lata Vira Amigo e oferece aos visitantes a chance de adotar um novo “cãopanheiro”.

Todos os cachorros foram resgatados da rua pela ONG parceira, além de terem sido previamente vacinados, vermifugados e castrados, para assegurar a segurança e saúde dos animais.

Para garantir uma adoção responsável, é necessário ter mais de 21 anos de idade, além de apresentar RG, CPF e comprovante de residência aos organizadores da feira.

Publicidade

O evento tem entrada gratuita e acontece das 11h às 17h, no Espaço Cultural, localizado no Piso L2. As adoções são totalmente livres de taxas, cabendo ao adotante apenas garantir o cuidado e amor que todo pet precisa.

Serviço:

Feira de Adoção Pet no Parque Shopping Barueri

Data: sábado, 13 de julho

Horário: das 11h às 17h ou até a ultima adoção

Local: Espaço Cultural, Piso L2

Valores: Entrada franca / Adoção gratuita

Endereço: Rua General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 – Nova Aldeinha, Barueri