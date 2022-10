Sábado tem mutirão de Papanicolau em Osasco

A Secretaria de Saúde de Osasco realiza neste sábado (8) um mutirão de coleta de Papanicolau para mulheres com idade entre 25 e 64 anos. Ação ocorre das 9h às 16h, em todas as Unidades Básicas de Saúde, sem a necessidade de fazer agendamento.

publicidade

Na ocasião, também serão feitas consultas clínicas e ginecológica; requisição de exames de mamografia e de ultrassom das mamas em mulheres entre 40 e 69 anos; ultrassonografia transvaginal para mulheres de 25 a 64 anos (de acordo com a necessidade de cada mulher).

Também haverá serviços de testagem rápida para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTS) e coleta de exames laboratoriais para mulheres acima de 15 anos e seus parceiros (as).

publicidade

Além dos exames e serviços, haverá ainda palestras educacionais sobre métodos contraceptivos como DIU, laqueadura e vasectomia, entre outros temas. A ação faz parte da programação da campanha Outubro Rosa, que conscientiza sobre à prevenção e importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero.

Não há necessidade de agendamento. Basta comparecer à unidade mais próxima de sua residência. Recomenda-se aos participantes apresentar cartão do SUS, RG e comprovante de endereço.

publicidade

A administração municipal destaca que a UBS do Baronesa continua em reforma. Portanto, o atendimento será na UBS José Groff, na Avenida dos Bandeirantes, 550, Jardim Aliança. A UBS do Piratininga também passa por reforma, e o atendimento será no CAPS da Rua Anhanguera, 348 – Piratininga.

SERVIÇO

Outubro Rosa – Osasco

Serviços: coleta de Papanicolau, requisição de exames de mamografia, ultrassonografia transvaginal e outras ações

Quando: 8/10 (sábado) / das 9h às 16h

Onde: em todas as Unidades Básicas de Saúde