Sábado tem novo mutirão para renovação de CNH nas unidades Poupatempo

Nesse sábado (21) o Poupatempo promove o tradicional mutirão para a renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Na região, há unidades em Osasco, Carapicuíba, Cotia e Jandira

A oportunidade agora é para os motoristas cujas carteiras venceram entre janeiro e fevereiro de 2021 e precisam renovar até o dia 31 de maio deste ano.

De acordo com o Detran.SP, mais de 170 mil motoristas estão com as habilitações vencidas neste período e para esse público, serão abertas no sábado 9,4 mil vagas distribuídas nos postos de atendimento do programa.

O agendamento já pode ser realizado nos canais digitais – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento.

A renovação simplificada deve ser feita preferencialmente de forma remota, tanto pelo Poupatempo quanto pelos canais do Detran.SP. Para isso, o motorista não precisa comparecer presencialmente em uma unidade, bastando seguir o passo a passo do atendimento online, realizar o exame médico na clínica indicada durante o processo e o novo documento chegará ao endereço de cadastro, pelos Correios.

Os motoristas que tenham CNH nas categorias C, D ou E precisam realizar o exame toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) com antecedência, pois o laudo poderá ser solicitado durante o exame médico.

O exame é válido por dois anos e meio para menores de 70 anos e tem a mesma validade da CNH para maiores de 70 anos. Se o motorist optar pelo rebaixamento de categoria, também pode ser solicitdo pelos canais digitais, inclusive durante o processo de renovação simplificada.